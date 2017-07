Spectacle de Raphaël Torr : hommage à Joe Dassin

Le jeudi 27 juillet, à 19 h 30, Raphaël Torr sera au Parc équestre (situé au 1025, chemin du Plan-Bouchard) afin d’y présenter un spectacle hommage à Joe Dassin, à l’occasion des Jeudis Show. Ce spectacle gratuit (sous le chapiteau) se tiendra beau temps, mauvais temps.



Originaire de la France, Raphaël Torr vit et chante au Québec depuis 40 ans. Il a présenté un premier hommage à Joe Dassin en 1998. Le 27 juillet, il interprétera avec brio et humour les chansons du populaire chanteur, qui a vendu plus de 50 millions d’albums en 16 ans de carrière. Celui-ci possède un répertoire impressionnant : Les ChampsÉlysées, Le chemin de papa, Et si tu n’existais pas, Le jardin du Luxembourg, L’été indien, etc.



Jeudis Show : autres spectacles à ne pas manquer

3 août : Stéphanie Bédard (parc Marc-Aurèle-Fortin)

10 août : Samuele (parc de Fontainebleau)

17 août : Martin Deschamps (Parc équestre)



Pour découvrir la programmation culturelle estivale complète à Blainville, il suffit de visiter le site Web blainville.ca.