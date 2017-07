Le mardi 25 juillet, à 19 h 30, le Service des arts et de la culture de la Ville de Sainte-Thérèse présente le spectacle Hommage à Bob Dylan avec Alain Lépine, dans le cadre de la série Place du Village en spectacle. Tous les spectacles de cette série ont lieu à la Place du Village située au 6, rue de l’Église, au cœur du centre-ville de Sainte-Thérèse. Apportez votre chaise!

Ses mots, son timbre de voix et son harmonica ont marqué l'imaginaire de plus d'une génération. La première fois où Alain Lépine a entendu la poésie et la musique de Bob Dylan, il a été littéralement envoûté par ce songwriter américain. Propulsé dans un univers musical qui lui convenait à merveille, il n'en fallait pas plus pour embraser le jeune adolescent. Dès lors, il empoigna une guitare et un harmonica, et ses premiers accords furent dédiés à la chanson Mr Tambourine Man.

Artiste de la scène et du théâtre, Alain Lépine nous chante et nous raconte, à sa façon, la vie de Dylan avec toute l'émotion et le respect qu'il voue à son idole.

Animation sur la Place du Village, les mardis de spectacle, dès 18 h 30

Chaque semaine, une activité différente attend les enfants. Le 25 juillet, les enfants sont invités à la fabrication de leur main en cire, une activité originale dans laquelle ils pourront faire le moule de leur propre main, choisir la couleur et les motifs à y ajouter et le garder comme souvenir. Une expérience unique qu’ils ne seront pas prêt d’oublier !

Rappelons que Ma tente à lire et ses animateurs sont sur place tous les mardis pour faire découvrir de magnifiques livres aux petits et aux grands. Une sortie en famille incontournable!