Stéphanie Bédard en spectacle le 3 août au parc Marc-Aurèle-Fortin

Révélée au public grâce à sa participation remarquée à l’émission Star Académie en 2005, Stéphanie Bédard offrira un spectacle pop gratuit le jeudi 3 août, dès 19 h 30, au parc Marc-Aurèle-Fortin (situé au 1330, rue Maurice-Cullen). Présenté sous le chapiteau, ce cinquième spectacle de la série Jeudis Show se tiendra beau temps, mauvais temps.

Stéphanie Bédard se démarque par sa voix puissante et versatile, sa force et son incroyable fougue. Après avoir participé à plusieurs projets (émission Belle et Bum, comédies musicales Robin des bois et Notre-Dame de Paris, etc.), elle a lancé, en 2015, son premier opus intitulé Minuit debout. Dans cet album, elle propose des pièces aux rythmes et aux arrangements musicaux explosifs, qui reflètent sa personnalité.

Aussi à surveiller :

10 août : spectacle folk-rock, ascendance blues de Samuele au parc de Fontainebleau

17 août : spectacle rock de Martin Deschamps au Parc équestre

Pour découvrir la programmation culturelle estivale complète à Blainville, il suffit de visiter le site Web blainville.ca.