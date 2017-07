Soirée symphonique mémorable au Parc équestre de Blainville : plus de 10 000 spectateurs répondent présent

Le Parc équestre a littéralement vibré hier soir au rythme de la musique classique alors qu’il était l’hôte d’un événement majeur unique à Blainville, soit la tenue du concert L’OSM dans les parcs avec SiriusXM offert par le plus prestigieux orchestre symphonique du Canada.

Sous la direction d’Adam Johnson, avec la participation de l’animateur André Robitaille, les 80 musiciens professionnels de l’orchestre, dont le clarinettiste solo Todd Cope, sont venus égayer la soirée des quelque 10 000 spectateurs présents en leur présentant des extraits des œuvres musicales présentés dans les films : 2001, Odyssée de l’espace, Apocalypse Now, Jean de Fleurette, Des Hommes et des dieux, Titanic et Star Wars.

« Ce spectacle offert par l’OSM est le premier cadeau offert par la Ville de Blainville à ses citoyennes et citoyens quelques mois avant notre 50e anniversaire de fondation. La Ville de Blainville est fière d’avoir accueilli une véritable institution au Québec. Depuis plusieurs années, notre administration déploie des efforts importants pour rendre la culture plus accessible à tous les citoyens sans exception, qu’ils soient petits ou grands. Pour nous, c’est une véritable consécration d’avoir reçu les illustres musiciens de l’OSM», a déclaré le maire Richard Perreault.

L’Orchestre symphonique de Montréal est présenté par Hydro-Québec. L’OSM dans les parcs avec SiriusXM est présenté en collaboration avec BMO Groupe financier.