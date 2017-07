Nouvel événement culturel à Bois-des-Filion : Les « Arts en Bazar » ou l’art sous toutes ses formes!

Les Arts en bazar, un nouvel événement à saveur culturelle organisé par la Ville de Bois-des-Filion, aura lieu le 20 août prochain de 10 h 30 à 15 h 30. L’événement, qui prendra place à l’intérieur et à l’extérieur du Chalet des citoyens, situé au 30, montée Gagnon à Bois-des-Filion, se veut un grand bazar où plusieurs formes d’art seront présentées de façon interactive, au grand public.



« Bois-des-Filion innove cette année avec une toute nouvelle manière d’aborder le monde des arts. Le nom de l’événement exprime clairement la diversité de l’expression artistique et les multiples formes de la créativité. C’est à une rencontre privilégiée avec cet univers à laquelle vous êtes conviés, petits et grands, et vous y serez sollicités par les couleurs, les odeurs, les sons, les saveurs et les performances des artistes de tous les genres et de tous les domaines », a expliqué le maire de Bois-des-Filion, Paul Larocque.



Au programme Les activités sont proposées sous trois grands thèmes : visuel, créatif et interactif. Du côté visuel, vous pourrez assister au spectacle musical pour enfants « Réveille tes oreilles! », au concours du meilleur burger de Bois-des-Filion, ainsi qu’à un spectacle de cirque aérien. Le thème créatif propose plusieurs ateliers dont vous êtes le héros : Macarons en folie, Peintre d’un jour, Sculptons!, Toile « free-style », Danse gumboots, Devenez artiste de cirque et Création de cupcakes. Finalement, le volet interactif présente un portraitiste ($), du tatouage au air-brush, un camion photobooth et des camions de rue ($).



Concours du meilleur burger de Bois-des-Filion Vous êtes convaincu que vous faites le meilleur burger en ville? Concoctez votre recette devant public, faites goûter votre plat au jury et courez la chance de gagner des prix totalisant 300$. Animé par le chef Nicolas Moreau, le concours du meilleur burger de Bois-desFilion aura lieu à 11 h 30 sous le grand chapiteau. Nous sommes à la recherche de concurrents! Pour vous inscrire : 450 621-1460, poste 148.



Il est important de noter que le stationnement est limité et que la Ville de Bois-des-Filion encourage les citoyens à se rendre à l’événement à vélo, à pied ou en covoiturage. Plusieurs prix de présence seront offerts aux visiteurs. Pour tous les détails de la programmation, rendezvous sur le site internet de la Ville à www.ville.bois-des-filion.qc.ca ou par téléphone au 450 621-1460, # 148.