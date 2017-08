Comeback Kid et Alaclair Ensemble à Mirabel

Mirabel vibrera une fois de plus les 18 et 19 août 2017 pour la 7e édition du Des Bouleaux Fest. Une fois de plus, le festival accueillera une impressionnante diversité culturelle, en musique comme en humour.

Une première soirée diversifiée

Celle-ci s’annonce haute en émotions avec une programmation riche et diversifiée. Tous succomberont aux mélodies rythmées de VioleTT PI, au rock décadent de Caravane ainsi qu’au rap survolté des valeureux bas-canadiens d’Alaclair Ensemble. Dès 19h30, les festivaliers pourront profiter du site extérieur situé derrière l’aréna Jean-Laurin de Saint-Augustin à Mirabel.

Hardcore, humour et heavy metal

Le samedi 19 août, les festivaliers pourront, une fois de plus, profiter d’une journée complète de divertissement. La scène ouvrira dès 11h30 et se terminera à 14h00 avec le new wave bien senti du groupe Mundy’s Bay.

Dès 14h00, le traditionnel volet humour permettra au festivalier de s’assoir sur des bottes de foins pour rire à cœur joie sur les blague de Frank Grenier qui assurera l’animation pour une 7e édition consécutive. Il laissera la place aux humoristes : Pierre-Bruno Rivard, François Tousignant, Jo Cormier ainsi qu’au plus qu’attendu groupe les Pic-Bois. Ce groupe formé de Maxime Gervais et Dom Massi connaissent un succès monstre sur scène grâce à leur style absurde et auto-dérisoire qui en fera rire plus d’uns.

Ce sont les rois du hardcore canadien, Comeback Kid qui clôtureront le festival et c’est un honneur pour le festival de recevoir ces légendes musicales. Nous nous attendons à une prestation de haute voltige pour le setlist de Get The Shot, qui viendront nous présenter leur nouvel album. N’oublions pas le heavy metal suédois de Screamer ainsi que le punk ontarien de Single Mothers qui enflammeront les planches de la scène principale.

Skate-Augustin, espace famille et nourriture végétarienne

Plus qu’un festival de musique et d’humour, le DesBouleaux Fest présente également une compétition de skate-board organisé conjointé avec la maison des jeunes de Mirabel. Également, L’espace famille est ouvert dès 11h30 le samedi et se terminera vers 17h00. Confiseries, moustaches d’orangeades, pirouettes et bien plus attendent nos festivaliers qui pourront profiter des festivités en famille.



Finalement, le DesBouleaux Fest présente une offre alimentaire intéressante, grâce à ces partenariats avec la concession vegan Gusta ainsi qu’avec le service de café et autres succulentes collations Vagabond.



Le festival, conscientisé par l’environnement, continu son virage écologique cette année en conservant ses gourdes en plastique réutilisables. Les festivaliers pourront remplir leurs propres bouteilles d’eau sur le site. Notons que l’eau également est gratuite !!!



Le comité organisateur tient encore une fois à remercier la Ville de Mirabel, qui se joint à la cause du Projet Des Bouleaux en appuyant les activités organisées par l’organisme en plus des soirées du festival. Il s’agit d’un partenariat d’envergure pour le projet.



Billets en prévente : 25 $ + tx et frais de service au [www.lepointdevente.com]. Suivez l’événement sur Facebook : www.facebook.com/DesBouleauxFest Mot-clic : #stayDBF