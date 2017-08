Rendez-vous du Village: Hommage à Bob Walsh

Le Service des arts et de la culture de la Ville de Sainte-Thérèse est fier de présenter le spectacle Hommage à Bob Walsh dans le cadre de la série de spectacles gratuits des Rendez-vous du Village. Coanimé par Guy Bélanger et Jean Fernand Girard et mettant en vedette le Bob Walsh Band et ses invités spéciaux : Nanette Workman et Martin Goyette, ce spectacle aura lieu le samedi 12 août à 20 h, sur la rue Blainville Ouest.



La simple mention du nom Bob Walsh évoque l’histoire du blues québécois des 40 dernières années. Il était un battant et un vrai géant du blues. Il fut titulaire en 2013 du Blues with a Feeling Lifetime Achievement Award de la Toronto Blues Society, de nombreux Prix Lys Blues et d’un Félix en 2004.



Il nous a quittés le 15 novembre 2016, et afin de lui rendre un vibrant hommage, son band ainsi que des artistes l’ayant côtoyé se réuniront sur scène pour célébrer son héritage musical inoubliable. Animée par ses complices et amis Guy Bélanger et Jean Fernand Girard, avec la participation du Bob Walsh Band et des artistes Nanette Workman et Martin Goyette, cette soirée sera une occasion de faire revivre la musique de ce légendaire bluesman québécois.

En première partie : Nicolas Patterson, dès 19 h 30

Pour une deuxième année, chaque représentation de cette série de spectacles est précédée de prestations d’artistes prometteurs de la relève locale, qui ont été sélectionnés par notre comité à la suite d’un appel de candidatures.

Nicolas Patterson est un secret bien gardé! Bien qu’il se soit fait relativement discret jusqu'ici, cet auteur-compositeur-interprète s’est déjà produit plus d’une centaine de fois en spectacle à travers une dizaine de pays dans le cadre de deux tournées européennes, ainsi qu’aux quatre coins du Québec, en plus de partager la scène avec plusieurs artistes établis tels que Bobby Bazini, Kim Churchill, Jonathan Roy et Sally Folk. Avec la sortie d’un premier EP Evertyhing is changing, l’hiver 2017 marque un tournant dans la carrière de l’artiste qui arbore désormais une pop assumée, sentie et lumineuse, à laquelle s’entremêle parfois le folk.

Dès 17 h les soirs de spectacle, la rue Blainville Ouest sera animée et fermée à la circulation. Le Groupement des Entreprises de Sainte-Thérèse invite les citoyens à profiter des terrasses à leur disposition.

Tous les spectacles des Rendez-vous du Village ont lieu sur la rue Blainville Ouest (entre les rues de l’Église et Saint-Louis). Les spectacles sont annulés seulement en cas de pluie persistante ou d’orage. Pour de plus amples renseignements, contactez le Service des arts et de la culture au 450 434 1440, poste 2301, ou consultez la page Facebook de la Ville de Sainte-Thérèse le jour même.