La période de recrutement est commencée pour l'Orchestre symphonique des Basses-Laurentides.

L'organisme sans but lucratif est principalement à la recherche de cordes et de cuivres pour la saison 2017-2018. Actuellement, une vingtaine de musiciens font partie de l'orchestre qui présente de quatre six concerts par année.

Les pratiques ont lieu tous les dimanches, de 9h45 à 12h30, à leur local situé au 955, boulevard Grande-Allée à Boisbriand. Une journée portes ouvertes aura lieu le 17 septembre.