Jeudis Show : concert rock de Martin Deschamps au Parc équestre

La série des Jeudis Show se terminera en force le jeudi 17 août, dès 19 h 30, alors que l’artiste Martin Deschamps montera sur la scène du Parc équestre (situé au 1025, chemin du Plan-Bouchard) pour y offrir un concert rock gratuit. Présenté sous le chapiteau, ce spectacle se tiendra beau temps, mauvais temps.



Depuis plus de 20 ans, Martin Deschamps nous livre sa musique et son cœur avec sa voix chaude de rocker et son énergie inébranlable. Le 17 août, il présentera Peace & Love & Rock N’ Roll, un spectacle à son image.



Influencé par la musique des années 70, le chanteur nous ramènera à la « révolution rock », avec les plus grands succès de cette époque. En passant par des reprises de Joe Cocker, Santana, Les Rolling Stones et Jimmy Hendrix, sans oublier ses propres succès, Martin Deschamps fera revivre l’ambiance qui régnait à Woodstock. Le chanteur en mettra plein la vue… et les oreilles!