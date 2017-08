Équilibre: Une exposition en arts visuels de Diane Landry

Dans le cadre de son entente de développement culturel intervenue avec le ministère de la Culture et des Communications, la Ville de Sainte-Thérèse organise, en partenariat avec le Collège Lionel-Groulx, une exposition de l’artiste professionnelle Diane Landry. Du 23 août au 8 septembre 2017 se déroulera l’exposition Équilibre à l’Espace de création et d’exposition du département d’Arts visuels du Collège Lionel-Groulx.

Équilibre regroupe les œuvres les plus significatives de Diane Landry, où se croisent en alternance le mouvement, les sons et les objets du quotidien. Touchantes par leurs thématiques, envoutantes pour le regard et tout aussi surprenantes pour l’ouïe; elles représentent 15 années de recherches sculpturales et performatives.

Diane Landry est née en 1958 au Cap-de-la-Madeleine, elle vit et travaille à Québec. Elle détient un baccalauréat en arts plastiques de l’Université Laval (1987), à Québec, et une maîtrise en arts plastiques de la Stanford University (2006), en Californie. Son travail a fait l’objet de nombreuses expositions et elle a réalisé des performances au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Chine et en Australie. En 2009, le Musée d’art de Joliette, a publié une monographie soulignant la première rétrospective de son œuvre, Les défibrillateurs. Sa première rétrospective aux États-Unis, The Cadence of All Things, a été présentée au Cameron Art Museum à Wilmington (Caroline du Nord) en 2013. Récemment, elle a reçu l'une des prestigieuses bourses de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation à New York et en 2014, elle se méritait la bourse de carrière Jean-Paul-Riopelle, offerte par le Conseil des arts et des lettres du Québec.

L’exposition est accessible gratuitement à toute la population et constitue une chance unique d’être en contact avec le travail d’une artiste professionnelle.

Renseignements pratiques

Du 23 août au 8 septembre | Vernissage : mercredi 23 août, de 17 h à 19 h

Heures d’ouverture

Mercredi au vendredi, de 12 h à 20 h | Samedi et dimanche, de 12 h à 17 h

Fermé les lundis et mardis

L’Espace de création et d’exposition est situé au 100, rue Duquet à Sainte-Thérèse (entrée rue Saint-Louis).