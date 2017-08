Pique-niques musicaux du Village: Husband and Wife

Le Service des arts et de la culture de la Ville de Sainte-Thérèse présente le spectacle du duo Husband and Wife, le dimanche 20 août à 13 h, dans le cadre de la série de spectacles gratuits Pique-niques musicaux du Village. Tous les spectacles ont lieu à l’intersection des rues du Chanoine-Lionel-Groulx et Saint-Louis.

Husband and Wife est l’histoire d’un couple qui s’est formé en 2000, et qui s’est uni pour la vie sur une plage des pays du Sud en 2008. Tous deux natifs des Laurentides, Maxime et Mélissa partagent aussi l’amour de la musique. On peut d’ailleurs dire que c'est leur passion pour la formation de Seattle Pearl Jam qui a orchestré leur rencontre. Depuis, 2 enfants sont nés de cette union, et leur tout dernier projet à voir le jour est le duo de musique folk-acoustique Husband and Wife. Ce dernier laisse présager un futur à leur image : simple et doux. Pour appuyer leurs voix en parfaite harmonie, le couple s’accompagne sur scène de quelques guitares et percussions, pour voyager à travers les saisons de la vie.

Les citoyens sont invités à apporter leurs chaises et à pique-niquer en famille dans un charmant espace vert au cœur du Village dès 12 h les dimanches de spectacle. Il sera à nouveau possible de se procurer gratuitement des livres d’occasion sur place les jours de spectacle, en collaboration de la bibliothèque de Sainte-Thérèse.

Les spectacles sont annulés seulement en cas de pluie persistante ou d’orage. Pour de plus amples renseignements, contactez le Service des arts et de la culture au 450 434 1440, poste 2301, ou consultez la page Facebook de la Ville de Sainte-Thérèse le jour même.