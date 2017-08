Boisbriand accueille le petit théâtre du nord

La mairesse de Boisbriand, Marlene Cordato, a profité de la dernière soirée des Beaux lundis d’été pour annoncer aux citoyens présents la venue du Petit Théâtre du Nord au nouveau pôle culturel de Boisbriand.

« Dès l’été 2018, l’église Notre-Dame-de-Fatima, maintenant connue comme le pôle culturel, accueillera le Petit Théâtre du Nord. Depuis 2009, il était prioritaire de faire une place à ce joyau culturel originaire d’ici. Nous planchions sur des projets, depuis plusieurs années, pour leur faire une place à Boisbriand où tout a commencé! De nombreuses idées ont été pensées et envisagées au fil des années, sans aboutir. Grâce au pôle culturel, l’organisme pourra avoir ses quartiers à Boisbriand et porter de nouveaux projets. Déjà réputée comme destination culturelle, Boisbriand sera maintenant reconnue pour son offre en théâtre! », a mentionné la mairesse de Boisbriand.

« Le théâtre étant un lieu de rassemblement et d’échange, nous serons heureux d’occuper dorénavant un espace dédié permanent. En effet, nous vous donnons rendez-vous, dès l’été 2018, dans cette nouvelle salle de spectacle entièrement repensée, ouverte sur la vie culturelle et favorisant un rapport intime avec les citoyens, le théâtre et la création » se réjouit la direction artistique du Petit Théâtre du Nord.

« Le Petit Théâtre du Nord est heureux d’avoir enfin pignon sur rue ! Ce nouveau lieu aménagé favorisera assurément les échanges de cet organisme culturel avec la communauté et engendrera des projets florissant dans toute la région » confie Charles Gingras, président du conseil d’administration du Petit Théâtre du Nord.

La Ville de Boisbriand désire remercier la Ville de Blainville qui a accueilli la compagnie de création pendant 10 ans, leur permettant de remplir leur mission et de rayonner ici comme ailleurs!

Fondé en 1998, le Petit Théâtre du Nord est né de l’ambition de quatre jeunes comédiens professionnels de la région des Basses‐Laurentides : Luc Bourgeois, Louise Cardinal, Sébastien Gauthier et Mélanie St‐Laurent. Certes, l’organisme peut être fier des défis qu’il a surmontés et des succès qu’il a cumulés sur son chemin, mais la plus grande réalisation de la compagnie est, sans nul doute, la poursuite de la mission qu’elle s’est donnée depuis 20 ans de proposer du théâtre de création et de favoriser l’émergence de la relève.