14 spectacles jeune public à découvrir durant la saison 2017-2018 à Blainville

La Ville de Blainville et Odyscène sont fiers de présenter la programmation de spectacles jeune public pour la prochaine saison, qui débutera le 24 septembre. Cette année encore, les familles ont la chance de profiter d’un abonnement avantageux sur une grande variété de spectacles (marionnette, cirque, chanson, théâtre, danse, etc.) destinés aux enfants de 1 à 12 ans. Pas moins de 14 spectacles les attendent :

24 septembre, à 11 h : Théo et Fredo présentent : Yoopacadabra (magie, animation, interaction | 3 à 10 ans)

22 octobre, à 11 h : Mwana et le secret de la tortue (marionnette, conte | 3 à 6 ans)

5 novembre, à 15 h : 26 lettres à danser suivi du bal moderne (danse | 4 à 11 ans)

12 novembre, à 11 h : Wapiti! (chanson, théâtre, cirque | 3 à 8 ans)

26 novembre, à 14 h : Le monde d’Annie Brocoli (chanson | 1 à 8 ans)

3 décembre, à 11 h : Dans nos maisons (marionnette | 3 à 9 ans)

29 décembre, à 14 h 30 : Nicolas Noël – Le livre des enfants du monde (nouveau spectacle | chanson | 1 à 8 ans)

21 janvier, à 16 h : Immigrant de l’intérieur (théâtre | 8 à 12 ans)

28 janvier, à 11 h : Ari Cui Cui mijote un voyage (chanson | 3 à 8 ans)

18 février, à 11 h : Nombril (théâtre, théâtre d’objets et marionnette | 3 à 8 ans)

4 mars, à 15 h : Arthur L’aventurier à la découverte des Rocheuses (chanson | 1 à 8 ans)

18 mars, à 11 h : Les Brotipo (clown acrobatique | à partir de 4 ans)

25 mars, à 14 h : Les VOLK : famille légendaire (théâtre | 5 à 10 ans)

29 avril, à 11 h : Mapa (marionnette | 2½ à 5 ans)



Ces spectacles sont présentés au centre communautaire de Blainville (lieu intimiste favorisant la proximité avec les artistes) ou au Théâtre Lionel-Groulx (espace plus vaste, idéal pour les spectacles à grand déploiement). Les jeunes spectateurs sont assurés de voir les meilleurs spectacles dans les meilleures conditions.



Détails (description des spectacles, lieu de présentation, prix, etc.) et achat de billets : 450 434-4006 ou odyscene.com



Jury des jeunes

Cette année encore, les enfants de 8 à 11 ans ont l’occasion de vivre une expérience unique en prenant part au Jury des jeunes. Depuis quatre ans, celui-ci leur permet de visiter les décors des pièces, de rencontrer les artistes et de découvrir mille facettes du théâtre, et ce, gratuitement. Pour en savoir davantage, il suffit de communiquer avec Frédéric Lapierre à flapierre@odyscene.com.