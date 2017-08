La Fête familiale irlandaise de Saint-Colomban battra son plein le 26 août prochain

Saint-Colomban célébrera la 3e édition de la Fête familiale irlandaise le samedi 26 août prochain avec une programmation éclatée alliant culture et histoire irlandaise, arts visuels, danse, musique, parcours d’agilité et jeux pour enfants.



« Souligner le passé irlandais de Saint-Colomban à travers un événement festif et rassembleur est pour nous un incontournable; cette année encore, nous ne manquerons pas à notre devoir de souligner ces origines irlandaises dont nous sommes tous si fiers et qui font partie de l’ADN de notre ville. La Fête familiale irlandaise offrira une foule d’activités pour les plus petits comme pour les plus grands : on vous attend nombreux au parc Phelan! » a déclaré le maire de Saint-Colomban Jean Dumais.



Au menu de la journée: tour d'escalade, parcours d'hébertisme, spectacle et atelier de danse irlandaise, chasse au trésor, bricolage, contes et légendes, exposition historique, jeux gonflables, clown, sculpture de ballons, maquillage et plus encore!



À 15 h 30, les familles sont conviées sous le chapiteau pour le spectacle jeunesse du personnificateur de Jack Sparrow (Pirates des Caraïbes). Depuis 2011, le spectacle du sosie de Jack Sparrow remporte un succès incontestable auprès des jeunes, mystifiés par sa ressemblance avec le « vrai » Jack Sparrow! Il vous racontera une aventure remplie d’humour, de magie et d’acrobaties.



À 18 h, pendant que les enfants pourront continuer de s’amuser dans les jeux gonflables, le groupe Seven bags of bricks fera danser leurs parents avec un spectacle hommage au groupe de rock celtique Flogging Molly.



Pour connaître la programmation complète, visitez st-colomban.qc.ca ou la page Facebook Ville de Saint-Colomban. De la nourriture et des rafraîchissements seront en vente sur place à prix abordable.



Pèlerinage de la famille du juge Hall

À l’occasion de la Fête familiale irlandaise, une cinquantaine de membres de la famille de l’ex-juge de la Cour suprême Emmett Matthew Hall, natif de Saint-Colomban et aujourd’hui considéré comme le père du régime public d’assurance maladie canadien, visiteront Saint-Colomban.



« Des représentants des 5e, 6e et 7e générations de la famille Hall viendront d’un peu partout à travers le Canada et les États-Unis pour célébrer leurs racines irlandaises à Saint-Colomban. Comme 9 des 11 enfants y sont nés et ont effectué leur scolarité primaire dans la région, nous souhaitons en apprendre davantage sur la vie de nos ancêtres au Québec et mesurer le poids de l’épreuve qu’ils ont traversée lorsqu’ils ont quitté le Québec vers la Saskatchewan », explique Mary Scissons, nièce de M. Emmett M. Hall.



Fidèle à la tradition, le drapeau irlandais flottera sur l’un des mâts de l’hôtel de ville de Saint-Colomban au cours de la prochaine semaine, et ce, jusqu’aux célébrations de la Fête familiale irlandaise.