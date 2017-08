Le gagnant du prix du public pour le concours de photographies "Je te présente" ma ville est connu

Dans le cadre du concours de photographies Je te présente ma ville, des photographes amateurs ont eu la chance de voir leurs clichés d’abord exposés chez nous en février, puis à Annecy, en France, en juin dernier. Le Thérésien Sébastien Fortin s’est démarqué à l’autre bout de l’océan, puisque sa photographie intitulée Jardin souvenir a compté le plus grand nombre de votes parmi celles provenant de Sainte-Thérèse. C’est dire que les Annéciens ont été charmés par sa photo mettant en lumière le Jardin des Sources en hiver.



Le 9 août dernier, la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant a remis ses prix au gagnant au nom de la mairie d’Annecy. Monsieur Fortin a reçu un certificat, une reproduction encadrée de sa photographie, un livre de photos du lac d’Annecy, une bande dessinée Histoire d’Annecy et un tirage photo du lac d’Annecy façon pop art.



Rappelons que ce concours de photos soulignait le 30e anniversaire du pacte d’amitié unissant les villes d’Annecy et de Sainte-Thérèse.