Robert Charlebois fait vibrer Blainville

C’était jour de fête au Parc équestre le 19 août alors que se tenait la 31e édition de Blainville en fête, un rendez-vous culturel et familial incontournable auquel ont pris part plusieurs milliers de personnes.



Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette grande journée de festivités un succès, dont le spectacle à grand déploiement de l’unique Robert Charlebois, des spectacles pour enfants, de l’Euro Bungee, des jeux gonflables, des jeux géants, de la microvoile, un mur d’escalade, un parc aquatique avec petits bateaux, un carré de sable géant et un spectaculaire feu d’artifice pyromusical.



« On connaît tous le répertoire de cette légende vivante qu’est Robert Charlebois. Ce fut un honneur de le recevoir à Blainville et d’entendre ses grands refrains de la chanson québécoise. Tout au long de la journée, les Blainvilloises et les Blainvillois ont pu profiter d’une programmation riche, diversifiée et familiale. J’espère donc que ces festivités ont plu à notre population. C’est déjà un rendez-vous pour 2018 alors que Blainville fêtera ses 50 ans! », a déclaré le maire Richard Perreault.