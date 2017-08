Des nouveautés en 2017 pour l'ensemble choral Saint-Eustache!

Le choeur classique à quatre voix mixtes, Ensemble choral Saint-Eustache (ECSE), lance sa saison 2017 avec une SESSION DE RECRUTEMENT ORIGINALE! Le choeur invite la population adulte intéressée à joindre une chorale à participer à une journée de chant au cours de laquelle ils/elles se familiariseront avec le processus de répétition. L'exercice se déroulera sous la direction du chef de choeur, M. Jean-Sébastien Lévesque. Au final, le choeur et ses nouveaux venus chanteront une pièce au complet!



La journée de recrutement se déroulera le dimanche 10 septembre de 10h à 15h à la salle Paul-Émile-Raymond située 367, rue Godard à Saint-Eustache.



L'Ensemble choral Saint-Eustache revient après plusieurs années d'absence avec un CONCERT DE NOËL! Le choeur accompagné d'une harpe chantera A ceremony of carols de Benjamin Britten et Quatre motets pour le temps de Noël de Francis Poulenc a capella. Deux représentations sont prévues, le dimanche 26 novembre et le samedi 2 décembre 2017.



En plus de ces prestations publiques, le choeur continuera de s'impliquer bénévolement auprès des personnes âgées et malades dans un CHSLD de la région avec un concert «Coup de choeur».



L'Ensemble choral Saint-Eustache regroupe près d'une quarantaine de femmes et d'hommes provenant de partout dans les Basses-Laurentides ainsi que des municipalités de SainteThérèse, Rosemère, Laval, Montréal, Saint-Placide et Prévost.