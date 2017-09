D’une autre galaxie à Blainville : le retour…

Après l’immense succès des deux premières éditions qui ont attiré plusieurs milliers de visiteurs, la captivante exposition D’une autre galaxie sera de retour à la Galerie d’art de Blainville (1000, chemin du Plan-Bouchard) les 29, 30 septembre et 1er octobre, durant les Journées de la culture.



Les collectionneurs de répliques de costumes de L’univers de Jef & Kim présenteront une version renouvelée de cette exposition spéciale, destinée aux amateurs de La Guerre des étoiles et de superhéros. À l’occasion du 40e anniversaire de la saga, les visiteurs auront la chance d’échanger avec des passionnés de la communauté de La Guerre des étoiles et de superhéros, en plus de rencontrer des groupes costumés de réputation internationale (ex. : 501e Légion : La Forteresse impériale et Mandalorian Mercs Québec) et de se photographier à leurs côtés. Ils découvriront notamment des articles de collection ainsi que des tableaux peints aux couleurs de superhéros. Le collaborateur et blogueur Rich De Geek sera présent, tout comme des artistes de l’entreprise Grendel Design, dont les œuvres seront en vente sur place.



Des prestations de l’Orchestre à vents de musiques de films seront offertes le dimanche 1er octobre, à 10 h, 11 h, 13 h et 14 h (quatre prestations de 30 minutes). Les visiteurs se laisseront charmer par des thèmes inspirés de l’univers de La Guerre des étoiles, arrangés par le chef Jocelyn Leblanc.



Horaire de l’exposition

Vendredi 29 septembre, de 18 h à 21 h

Samedi 30 septembre

Dimanche 1er octobre, de 10 h à 17 h



Le vernissage, ouvert à tous, aura lieu le vendredi, à 19 h.

Renseignements : facebook.com/jefkimunivers