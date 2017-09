Spectacles jeune public : un départ en force avec Théo et Fredo!

Le dimanche 24 septembre, à 11 h, Théo et Fredo seront de passage au centre communautaire de Blainville (1000, chemin du Plan-Bouchard) afin d’y présenter le premier spectacle jeune public de la saison 2017-2018, soit Yoopacadabra, destiné aux enfants de 3 à 10 ans. Cinquante minutes de magie, d’animation et d’interaction attendent les jeunes spectateurs.



Personnage célèbre de la chaîne Yoopa, Théo deviendra magicien avec l’aide de son complice de toujours, Fredo le magicien. Yoopacadabra est la formule magique que Théo a trouvée pour exécuter ses tours de magie.



Les billets sont en vente maintenant auprès d’Odyscène (450 434-4006 ou odyscene.com). S’il reste des billets, il sera aussi possible d’en acheter au centre communautaire le jour même du spectacle. Le prix du billet est de 12 $, mais les Blainvillois peuvent profiter d’un abonnement très avantageux, soit quatre spectacles jeune public pour 36 $ (prix courant de 41 $).