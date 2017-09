Un Poney Club douze mois par année

Dès l’hiver 2018-2019, les familles membres du Poney Club pourront profiter des installations à longueur d’année. Le maire Richard Perreault et le président de la Commission des sports et loisirs, Serge Paquette, en ont fait l’annonce aujourd’hui, en compagnie du vice-président de la Commission des sports et loisirs, Alexandre Poce, de la directrice du Poney Club, Sabrina Seguin, et du fondateur de ce lieu emblématique de Blainville, Jean-Pierre Arvisais.



« En vue de l’hiver 2018-2019, le Poney Club prendra de l’expansion, a déclaré Serge Paquette. Nous réaménagerons l’écurie F pour en faire une aire libre pour les poneys, les jeunes cavaliers et les parents accompagnateurs. En plus des enclos, il y aura un espace fermé pour l’entretien des chevaux. De plus, un manège intérieur sera construit sous un dôme en toile. Il s’agira d’une structure permanente qui permettra aux cavaliers de pratiquer leur activité favorite toute l’année. »



Un budget prévu au programme d’immobilisations 2017-2018-2019

Les travaux auront lieu à l’automne 2018. Pendant la prochaine saison estivale, les installations actuelles du Poney Club seront utilisées.



« En septembre 2015, nous avions promis d’explorer de nouvelles avenues pour améliorer les activités du Poney Club, qui est apprécié des familles. Aujourd’hui, nous annonçons un projet important qui donne suite à notre engagement de 2015. Pour les enfants qui sont membres du Poney Club et leur famille, c’est une bonne nouvelle! Pour les enfants qui n’ont jamais fait d’équitation, c’est une invitation à s’y initier. Ce sera donc un Poney Club revigoré qui accueillera ses petits cavaliers à l’hiver 2018-2019! », a conclu le maire Perreault.



Sur la photo:

Serge Paquette (président de la Commission des sports et loisirs), Richard Perreault (maire de Blainville), Alexandre Poce (vice-président de la Commission des sports et loisirs), Sabrina Seguin (directrice du Poney Club) et Jean-Pierre Arvisais (fondateur du Poney Club).