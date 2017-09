Une première année couronnée de succès pour le Cabaret BMO Sainte-Thérèse

Le 22 septembre 2017 marque officiellement le premier anniversaire du Cabaret BMO Sainte-Thérèse. Depuis son ouverture, 88 spectacles, 30 films et 24 représentations scolaires y ont été présentés. De la musique au cinéma, en passant par l’humour et le théâtre, il y en a eu pour tous les goûts!



« La réussite du Cabaret BMO Sainte-Thérèse prouve que la culture peut agir comme moteur de développement. La culture est une composante gravée dans l’identité profonde de Sainte-Thérèse et le Cabaret en est un des reflets », a déclaré la mairesse, madame Sylvie Surprenant.



Rappelons qu’en présentant leur Carte citoyen valide, les Thérésiens obtiennent 10 % de rabais sur toutes les projections de Ciné-Groulx et sur certains spectacles présentés au Cabaret BMO Sainte-Thérèse.



Les spectateurs au rendez-vous « Nous avions prévu initialement 80 représentations au calendrier pour la première année. Finalement, nous avons été heureux de constater que cet objectif a été dépassé, puisqu’un total de 142 spectacles ont été présentés », a souligné, Marie-Claude Cossette, directrice générale et artistique par intérim chez Odyscène.



Au courant de la dernière année, 15 000 spectateurs ont été conquis par ce lieu culturel unique, dont 3 000 jeunes du primaire et du secondaire et plus de 4 500 résidents de Sainte-Thérèse.



Le centre-ville dynamisé Depuis son inauguration, le Cabaret a des retombées positives auprès des commerçants du Village, qui remarquent une augmentation de l’achalandage. Nombreux sont les spectateurs qui profitent d’un bon repas au restaurant lors d’un soir de spectacle, tandis que d’autres terminent la soirée autour d’un verre.



« Le Cabaret attire aussi des visiteurs d’un peu partout, qui en profitent pour découvrir le Village, ou qui reviendront s’y promener. Nous sommes très heureux de l’impact positif dont nous sommes témoins depuis l’ouverture du Cabaret », a précisé Charléric Gionet, président du Groupement des entreprises de SainteThérèse et propriétaire des Marchands de bières.



CONCOURS – Du 21 septembre au 23 octobre 2017 Afin de souligner le premier anniversaire du Cabaret BMO Sainte-Thérèse, la Ville offre aux Thérésiennes et Thérésiens, 5 paires de billets pour le spectacle d’Yves P. Pelletier, le 14 décembre prochain.



Pour participer, il suffit de détenir une Carte citoyen valide et de remplir le formulaire en ligne au www.sainte-therese.ca. Il est aussi possible de compléter un coupon de participation à la bibliothèque, à la Maison du citoyen et au Service de la culture et des loisirs. Limite d’une participation par Carte citoyen. Celle-ci doit être valide pour participer et récupérer les billets. Le tirage sera effectué le 25 octobre 2017.



Consultez la programmation 2017-2018 d’Odyscène : www.odyscene.com.