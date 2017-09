Lancement des Journées de la culture 2017

La programmation des activités entourant la grande fin de semaine des Journées de la culture des villes de la MRC de Thérèse-De Blainville a été dévoilée hier à Lorraine, en présence des sept maires et mairesses et de monsieur Kamal El-Batal, directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC.



Cette année, c’est la ville de Bois-des-Filion qui aura le plaisir d’être l’hôte du grand lancement de cet événement culturel le vendredi 29 septembre, sous le thème « C’est la culture dans la mémoire longtemps - Le patrimoine culturel ». Durant la soirée, les invités vibreront au son des talentueux jeunes de l’Harmonie Le Rucher. Cette performance qui saura émouvoir les spectateurs sera suivie d’une prestation musicale endiablée du groupe Raffy, dont plusieurs membres sont originaires de la RiveNord, réputé pour son style pop-ska-reggae et pour l’énergie électrisante de leur chanteuse multiinstrumentaliste. La soirée sera animée par l’acteur et comédien bien connu, Emmanuel Auger.



Plongez au cœur de notre passé et découvrez la plus grande exposition jamais organisée à la maison Garth, l’exposition historique « Le domaine Garth : un patrimoine, une histoire depuis 1826 », qui mettra en valeur toute la richesse de ce lieu patrimonial et des gens qui l’ont habité. Cette exposition se poursuivra les 14 et 15 octobre de 10 h à 16 h. Notez que des visites animées sont prévues les 1er et 15 octobre.



Une activité de lecture Bébé conte (pour les 18 à 36 mois) animera la bibliothèque, tandis que deux ateliers seront également offerts à Place Lorraine : « Présentation de notre savoir », par le Cercle de Fermières Lorraine, ainsi qu’un atelier d’art visuel sur les dessins animés québécois. De plus, les usagers pourront entendre de la musique traditionnelle à différents moments durant la fin de semaine. Voilà une belle façon d’animer cette place commerciale !



« La culture est une grande richesse faite pour être partagée. Rassembleuse, amenant découverte et ouverture, elle nous surprend souvent, nous émeut, nous amuse. Profitez des Journées de la culture pour découvrir une belle panoplie d’activités gratuites à Lorraine et ailleurs dans la MRC. Je vous donne rendez-vous au domaine Garth, véritable trésor de notre patrimoine culturel lorrain », souligne la mairesse Lynn Dionne.



La programmation complète des activités qui auront lieu à Lorraine est disponible au http://www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/culture-et-evenements/journees-de-la-culture.



Pour connaître les programmations des autres villes, les citoyens sont invités à communiquer avec chacune des municipalités.

Sur la photo:

Les maires et mairesses de la MRC - De gauche à droite :

Lynn Dionne (Lorraine), Marlène Cordato (Boisbriand), Madeleine Leduc (Rosemère), Paul Larocque (Bois-des-Filion), Richard Perreault (Blainville), Guy Charbonneau (Sainte-Anne-des-Plaines) et Sylvie Surprenant (Sainte-Thérèse)