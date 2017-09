Sylvie Courchesne, artiste en vedette à la bibliothèque Paul-Mercier

Du 6 octobre au 26 novembre, la Blainvilloise Sylvie Courchesne présentera, à la bibliothèque Paul-Mercier, son exposition solo États d’âme. Les citoyens sont invités à venir découvrir les œuvres de l’artiste peintre, mais aussi à prendre le thé et à discuter en toute simplicité avec elle à l’occasion de la rencontre Art-Thé, qui aura lieu le dimanche 8 octobre, de 11 h à 15 h.



Double récipiendaire du prix B.R.A.V.O. octroyé par la Ville de Blainville en reconnaissance de l’originalité de ses œuvres, Sylvie Courchesne présentera le fruit de son travail. « La peinture et le dessin sont essentiels pour moi, explique-t-elle. Ils font partie de ma vie et de mes passions. Ma démarche consiste à représenter la beauté de l’être humain, mais aussi sa complexité. Le mouvement, la répétition, la destruction, la reconstruction et les cycles font partie du vivant. À l’aide des couleurs, des formes et du rythme, j’essaie d’exprimer toute cette complexité de façon esthétique. »



L’exposition États d’âme fait partie de la série « Artiste en vedette à la bibliothèque Paul-Mercier », qui offre une belle visibilité aux artistes blainvillois, tout en permettant au public de les découvrir. Elle peut être visitée en tout temps pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque, lorsque la salle François-Cantin est libre.



Bibliothèque Paul-Mercier 1003, rue de la Mairie, Blainville

Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi, de 10 h à 21 h Samedi et dimanche, de 10 h à 17 h