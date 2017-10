Huitième exposition annuelle du Club Photo Blainville

Les membres du Club Photo Blainville présentent le fruit de leur travail à l’occasion de la huitième exposition annuelle de l’association, qui se tient jusqu’au 29 octobre à la Galerie d’art de Blainville (située au 1000, chemin du Plan-Bouchard). Les citoyens sont invités à venir découvrir 39 photographies portant sur des thèmes aussi variés que les paysages, les portraits et le monde animalier.



Dévoilement des gagnants

Lors du vernissage tenu le 13 octobre, les deux membres du jury, Tammy Osler et Pierre Giard, ont dévoilé les œuvres gagnantes de l’exposition :

Prix Or : photographie Argus bleu d’Emmanuel Bocquet

Prix Argent : photographie Fauvel de Claude-André Fortin

Prix Bronze : photographie Sylphide de Marie-France Falardeau



Les deux mentions d’honneur ont été attribuées à l’artiste Sithra Saint-Hilaire pour ses œuvres Un homme debout et La ballade. Quant au prix Choix des membres, il a été remis à Marlene Rodgers pour sa photographie La grande dame.



Par ailleurs, la Ville de Blainville a décerné son prix B.R.A.V.O. à Normand Savage pour sa photographie Le sommet de la solitude. Ce prix reconnaît l’originalité et la créativité d’une œuvre d’un artiste blainvillois. La Ville fera l’acquisition de cette photographie pour sa Collection permanente d’œuvres d’art et des métiers d’art.



Club Photo Blainville : 10 ans déjà!

Le Club Photo Blainville a amorcé ses activités à l’automne 2007 en tant qu’association à but non lucratif. Il s’adresse à tous les amateurs de photographie, qu’ils soient débutants ou avancés. Le Club offre à ses membres des rencontres et des sorties mensuelles, le partage des connaissances, des ateliers pratiques, des concours photographiques, diverses expositions ainsi que des conférences d’experts.



Renseignements : clubphotoblainville.com



Horaire de l’exposition Du mercredi au dimanche, de 13 h à 17 h (entrée libre)

Sur la photo:

Claude-André Fortin (prix Argent), Normand Savage (prix B.R.A.V.O.), Sithra Saint-Hilaire (mentions honorables), Marie-France Falardeau (prix Bronze), Marlene Rodgers (choix des membres) et François Garand (conseiller du district de la Renaissance). Absent : Emmanuel Bocquet (prix Or).