Journées de la culture 2017 à Blainville: tout un succès!

Plus de 9000 personnes ont profité des activités offertes à Blainville à l’occasion des 21es Journées de la culture, dont le Festival de jeux et l’exposition D’une autre galaxie qui, à elle seule, a attiré plus de 4000 visiteurs. Les citoyens qui visitaient les trois principales destinations culturelles à Blainville (soit la Galerie d’art, La Zone et la bibliothèque Paul-Mercier) couraient la chance de remporter des prix. Les Blainvillois Salah Belkasmi, Nicolas Brunelle et Joanne Phou ont été déclarés gagnants du concours Trio culturel et ont respectivement remporté un iPad, une liseuse et un iPod shuffle.



Galerie d’art

Les populaires collectionneurs de répliques de costumes de L’univers de Jef & Kim présentaient une version renouvelée de l’exposition D’une autre galaxie. À l’occasion du 40e anniversaire de la saga, les visiteurs ont pu échanger avec des passionnés engagés dans la communauté de La Guerre des étoiles. Ils ont aussi pu se laisser charmer par des prestations de l’Orchestre à vents de musiques de films.



Bibliothèque Paul-Mercier

C’était la fête à la bibliothèque Paul-Mercier. Les mascottes Chase (de la Pat’Patrouille) et Bob le Minion ont accueilli petits et grands. Un atelier sur l’art mandala avec l’artiste Martine Lamarre était aussi offert.



La Zone

La Zone célébrait le jeu sous toutes ses formes. Des activités toutes plus palpitantes les unes que les autres étaient proposées. Les visiteurs ont pu explorer chacune des zones (zone – jeux de société, zone multimédia, zone spatiale, zone des tout-petits, etc.) et s’inscrire à des activités-ateliers captivantes. Les spécialistes de la boutique La Jouetterie de Blainville étaient sur place afin de faire découvrir des centaines de jeux de société aux visiteurs.



Des activités étaient aussi proposées dans d’autres lieux, dont le micromusée du Plan-Bouchard. Les visiteurs ont pu découvrir une exposition historique et effectuer une visite haute en couleur au cœur de l’histoire du Plan Bouchard. De plus, le spectacle Les pourquoi de Benoît en duo était présenté au centre communautaire. Chanteur, conteur et « humoriste pour la famille », Benoît a amusé les enfants avec ses questions fondamentales et ses réponses hautement non scientifiques. Une lecture théâtrale du Petit Théâtre du Nord était aussi présentée au centre communautaire. Sans décors ni costumes, les comédiens ont donné un avantgoût de la création 2018.

Sur la photo:

Richard Perreault (maire de Blainville), Joanne Phou (gagnante du concours Trio culturel), Nicolas Brunelle (gagnant du concours Trio culturel) et Marie-Claude Collin (présidente de la Commission de la culture et conseillère du district du Blainvillier). Absent : Salah Belkasmi (gagnant).