L’œuvre Chat-ô-d’aile de Norman Forget réinstallée sur le boulevard du Curé-Labelle

Le Service de la culture et des loisirs de la Ville de Sainte-Thérèse est heureux d’annoncer l’acquisition et l’installation d’une œuvre d’art public de l’artiste sculpteur reconnu Normand Forget (1953-2015).

En mai 2015, l’Hôpital vétérinaire Ste-Thérèse faisait don de l’œuvre Chat-ô-d’aile à la Ville de Sainte-Thérèse, qui s’engageait alors à procéder à sa restauration et à sa réinstallation sur le territoire thérésien. L’œuvre datant de 1998, avait d’abord été une commande du vétérinaire Dr Paul Desrosiers, qui était aussi un ami de l’artiste.

Le choix du parc Paul-Gagnon s’est avéré tout désigné comme nouveau lieu d’accueil de l’œuvre, puisqu’il est situé juste en face de son lieu d’origine, soit l’Hôpital vétérinaire Ste-Thérèse.

Artiste multidisciplinaire, humaniste et écologiste engagé, Normand Forget est né à Joliette et a laissé sa marque tant par ses œuvres que son implication dans le milieu artistique. Artiste engagé dans sa communauté, il s’est investi dans des programmes de sensibilisation à l’art et à l’environnement. Normand Forget est décédé en 2015, laissant en héritage son œuvre colorée à la population.