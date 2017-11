Wapiti! : un spectacle pour enfants mêlant cirque, chanson et théâtre

Des places sont encore disponibles pour le prochain spectacle jeune public intitulé Wapiti! qui sera présenté le dimanche 12 novembre, à 11 h, au centre communautaire de Blainville (1000, chemin du PlanBouchard). Interprété par l’auteur-compositeur-interprète Paul Kunigis et une trapéziste, Wapiti! est un abécédaire en chansons pas comme les autres qui émerveillera les enfants de 3 à 8 ans, en plus de les faire rire et chanter.



L’achat de billets se fait auprès d’Odyscène au 450 434-4006 ou à odyscene.com (prix de 12 $). S’il reste des billets, il sera possible de se les procurer au centre communautaire le jour même du spectacle. Les Blainvillois peuvent aussi profiter d’un abonnement très avantageux, soit quatre spectacles jeune public pour 36 $ (prix courant de 41 $). Voilà une idée cadeau originale qui plaira à tous les membres de la famille.