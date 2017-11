Le Village devient Maboule : des souvenirs plein la tête!

La Ville de Sainte-Thérèse a dévoilé aujourd’hui la programmation officielle de l’événement tant attendu Le Village devient maboule!, qui est de retour pour une 7e édition au Village. Du 23 novembre au 17 décembre prochains, les Thérésiennes et les Thérésiens sont invités à prendre part aux nombreuses activités offertes pour l’occasion.

« À nouveau cette année, le Village affichera ses plus belles couleurs et démontrera à quel point il bouillonne de vie. Son ambiance chaleureuse, ses commerçants accueillants et ses activités dynamiques en font un lieu des plus effervescents. Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir ses commerces! », a lancé la mairesse, madame Sylvie Surprenant, lors du lancement de la programmation.

LE VILLAGE DEVIENT MABOULE!

Programmation 2017

SOIRÉE D’ILLUMINATION

Vendredi 24 novembre, dès 18 h

Place du Village, 6, rue de l’Église

Le coup d’envoi de cette période magique sera donné lors de cette incontournable soirée.

Dès 18 h : L’animation débutera avec la présence de nul autre que le père Noël, qui rencontrera les enfants sur place.

À 19 h : Le traditionnel spectacle pyromusical promet d’en mettre plein la vue. Le DJ Christian Alary sera également au rendez-vous pour faire bouger la foule avant et après le spectacle.

MAISON DES MÉTIERS D’ART

Du 23 novembre au 10 décembre

Maison Lachaîne, 37 rue Blainville Ouest

Entrée libre

Plus de 50 artisans vous accueillent dans le chaleureux décor de la Maison Lachaîne. Voilà l’occasion parfaite de dénicher une foule d’idées cadeaux originales, à offrir pour les Fêtes!

Jeudi et vendredi | De 11 h à 21 h

Samedi et dimanche | De 11 h à 17 h

Ambiance musicale tous les dimanches | De 14 h à 16 h

Modes de paiement acceptés : Argent comptant, Interac, Visa et Mastercard

MARCHÉ DE NOËL

Du 1er au 17 décembre

Place du Village, 6, rue de l’Église

Producteurs du terroir et artisans vous attendent à la Place du Village. Profitez aussi des nombreuses activités gratuites sur place : présence du père Noël, miniferme, animation ambulante, promenades en carriole et plus encore!

Vendredi | De 17 h à 21 h

Samedi | De 11 h à 21 h

Dimanche | De 11 h à 17 h

• Les soirées autour du feu

Spectacles les vendredis et samedis, de 17 h 30 à 20 h

DJs et chansonniers vous feront passer de merveilleux moments. Chaque soir de spectacle, les 50 premières personnes sur place recevront une tasse réutilisable aux couleurs du Village devient maboule!

• Les samedis en famille, de 12 h à 17 h

Plusieurs activités gratuites raviront petits et grands.

• Les dimanches à capella, de 13 h 30 à 16 h

Déambulez au Marché de Noël au son d’une ambiance musicale unique.

• Les Petits au Marché, le vendredi 8 décembre, dès 9 h

Spectacle, rencontre avec le père Noël et cadeaux au programme! Les familles, les écoles et les services de garde sont invités à réserver leur place à jdore hebert@sainte-therese.ca ou au 450 434-1440, poste 2301.

CONCOURS SUR LA TRACE DES LUTINS

Du 24 novembre au 22 décembre

Partez sur la trace des lutins au Village et courez la chance de gagner un cadeau. Repérez les entreprises participantes affichant l’autocollant du concours, photographiez le lutin dans la vitrine ou caché dans le commerce et publiez votre photo sur les médias sociaux en utilisant le mot clic #lutinmaboule.

Règlements du concours : www.villagesaintetherese.ca

MATINÉE DE NOËL

Samedi 9 décembre, de 9 h 30 à 12 h

Maison du citoyen, 37, rue Turgeon

Coût : 5 $/enfant (gratuit pour le parent) | Inscription obligatoire

Les enfants de 3 à 12 ans vivront la féérie des Fêtes avec le clown Brillant LaLumière qui se prépare à devenir le prochain lutin du père Noël. Bricolage, jeux, collation santé, cadeaux et surprises sont à prévoir!

Inscription obligatoire en ligne au www.sainte-therese.ca ou en personne à la Maison du citoyen. Renseignements : 450 434-1440, poste 2540

SPECTACLE DES FÊTES

Vendredi 15 décembre, à 20 h

Maison Lachaîne, 37 rue Blainville Ouest

Coût : 20 $

Le trio BBQ, la chanteuse Katerine Desrochers et la percussionniste Véronique Boucher vous invitent à vivre la magie de Noël au son de leur jazz manouche.

Billets : www.odyscene.com

NOUVEAUTÉ : COURSE DES LUTINS

Samedi 16 décembre

La Course des Lutins de Sainte-Thérèse est un événement festif de marche et de course à pied accessible à tous, organisé par la Maison de la Course. Lors de cet événement, les participants sont invités à se déguiser en lutin.

Renseignements et inscription : www.maisondelacourse.com