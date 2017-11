Expo-concours annuelle de Blainville-Art : 52 œuvres à découvrir!

Jusqu’au 19 novembre, la Galerie d’art de Blainville présente l’Expoconcours annuelle 2017 de Blainville-Art, qui permettra aux visiteurs de découvrir une grande variété d’œuvres (aquarelles, peintures à l’huile et à l’acrylique, sculptures, etc.) réalisées par 52 artistes membres de l’association.



Dévoilement des gagnants

Lors du vernissage tenu le 3 novembre, les juges Sylvie Coutu, Diane Fournier et Claude Tousignant ont dévoilé les œuvres gagnantes de l’exposition.



Catégorie « artistes amateurs » :

1er grand prix : L’aurore s’allume de France Dupuis

2e prix : Énergie de Pascale Rosa

3e prix : Le bain de Léonie de Josée Fortin



Catégorie « artistes professionnels » :

1er grand prix : Comme le balancement des marées de Jacqueline Gosselin

2e prix : Aurore de Monique Gosselin



L’artiste Monique Gosselin a également remporté le prix Coup de cœur des exposants (attribué par vote lors du vernissage) pour son œuvre Aurore. La mention spéciale créativité a pour sa part été attribuée à Giampaolo Sassano pour son œuvre Le roi de cœur.



Par ailleurs, la Ville de Blainville a décerné son prix B.R.A.V.O. à Claude Melançon pour l’œuvre # 338, laquelle sera acquise pour la Collection permanente d’œuvres d’art et des métiers d’art. Quant au Prix du public, il sera attribué par vote des visiteurs de l’exposition. Le nom du récipiendaire sera dévoilé sur le site Web de Blainville-Art le 19 novembre.



À propos de Blainville-Art

Blainville-Art est une association sans but lucratif qui a vu le jour en 1989. Sa mission consiste à promouvoir les arts visuels dans la région. L’association est très active au sein de la communauté artistique blainvilloise et environnante. Elle organise notamment des cours, des ateliers de modèle vivant, des conférences, des expositions et d’autres ateliers dans le milieu des arts visuels.



Renseignements : blainville-art.net



Horaire de l’exposition

Du mercredi au dimanche, de 13 h à 17 h