Faites vos achats de Noël au Salon Anneplain’Arts !

Pour une neuvième année, le Salon Anneplain’Arts de Sainte-Anne-des-Plaines vous invite les 2 et 3 décembre prochains à venir découvrir le talent d’artisans régionaux et à vous procurer des cadeaux uniques pour le temps des Fêtes!

Une trentaine d’exposants de la région vous présenteront des œuvres des plus variées sous forme de bijoux, produits alimentaires et textile ainsi que divers objets originaux faits à la main qui s’offrent bien en cadeaux à Noël!

Les visiteurs auront la chance de gagner un des certificats-cadeaux offerts en tirage chaque heure durant le salon!



Le père Noël sera présent pour divertir les plus jeunes le dimanche, entre 11 heures et 14 heures, et un traiteur sera également sur place durant toute la fin de semaine.

Évitez l’achalandage des centres d’achats et gâtez vos proches, ou vous-même, avec des produits uniques faits par des artisans de chez vous. Une belle activité à faire en famille pour se mettre dans l’ambiance des réjouissances de fin d’année!

L’entrée est gratuite et le service Interac est disponible.

Dates : Samedi 2 décembre 10 h à 16 h

Dimanche 3 décembre 10 h à 16 h

Lieu : Centre Jean-Guy-Cardinal (156, 3e Avenue, Sainte-Anne-des-Plaines)

Entrée : Gratuite