La ville de Mirabel vous invite au salon des métiers d’art

La Ville de Mirabel invite la population au Salon des métiers d'art, qui aura lieu les 1, 2 et 3 décembre prochains au centre culturel du complexe du Val-d'Espoir, situé au 17700, rue du Val-d'Espoir, secteur de Saint-Janvier. Quelque cinquante artisans proposeront leurs œuvres d’une

grande diversité.



Lors de l’événement, les exposants présenteront une multitude de produits et d’articles tels que thés, recettes en pots, bijoux, produits du terroir, accessoires de mode, savons et cosmétiques de toutes sortes qui donneront de bonnes idées-cadeaux aux visiteurs, à quelques semaines de Noël.



Le Salon des métiers d’art, c’est l’occasion de découvrir des objets uniques conçus par

des artisans de la région qui sont passionnés par leur art.



Le Salon ouvrira ses portes au public le vendredi 1er décembre, de 17 h à 21 h, le samedi 2 décembre, de 9 h à 17 h, et le dimanche 3 décembre, de 10 h à 16 h. Lors de cette dernière journée, le Père Noël sera présent pour rencontrer les enfants entre 10 h 30 et 12 h.



Soulignons qu’un guichet automatique bancaire et un comptoir de restauration seront à la disposition des visiteurs. Aussi, il peut être intéressant de savoir que des chèques-cadeaux échangeables sur place seront attribués par tirage au sort toutes les heures. C’est donc un rendez-vous! L’entrée est gratuite.



Pour plus de renseignements, visitez le site Internet de la Ville de Mirabel au www.ville.mirabel.qc.ca, ou appelez le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au 450 475-8656, poste 4006.