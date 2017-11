Spectacle Dans nos maisons : rendez-vous avec un lutin coquin

Le dimanche 3 décembre, à 11 h, les enfants de 3 à 9 ans auront la chance de vivre un moment magique en assistant au spectacle de marionnettes Dans nos maisons. Celui-ci sera présenté au centre communautaire (1000, chemin du Plan-Bouchard).



Inspiré par le conte québécois Rikiki et par la légende du géant Beaupré, l’histoire met en vedette un paysan qui découvre qu’un lutin a élu domicile chez lui et qu’il s’est amusé à lui jouer des tours. Lorsque le paysan lui met la main au collet, le lutin lui propose trois vœux en échange de sa liberté. Le pauvre paysan accepte le marché, sans se douter que le lutin s’apprête à lui donner une bonne leçon.



Les billets sont en vente maintenant auprès d’Odyscène (450 434-4006 ou odyscene.com). S’il reste des billets, il sera possible d’en acheter sur place (au centre communautaire) le jour même du spectacle. Le prix du billet est de 12 $, mais les Blainvillois peuvent profiter d’un abonnement très avantageux, soit quatre spectacles jeune public pour 36 $ (prix courant de 41 $). Voilà une idée cadeau originale à l’approche du temps des Fêtes.