Grande illumination à Sainte-Thérèse : une soirée mémorable!

La désormais populaire soirée d’illumination a officialisé le début des festivités liées à l’événement Le Village devient maboule! le vendredi 24 novembre dernier, à Sainte-Thérèse. Plus de 1 500 personnes étaient rassemblées à la Place du Village, afin de se laisser porter par la féerie des Fêtes.



« Année après année, la soirée d’illumination touche les gens droit au cœur. Citoyens, visiteurs et commerçant émerveillés s’y donnent rendez-vous, contribuant à l’effervescence du Village, qui en cette période magique, devient un lieu de rencontre et de divertissement unique », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.



Grande nouveauté cette année, le père Noël a fait une arrivée remarquée, au grand plaisir des petits. La distribution de chocolats chauds et de surprises a été suivie d’une prestation musicale enflammée de DJ Christian Alary, qui a fait danser les gens présents. Une performance époustouflante de poï lumineux a su réchauffer la foule jusqu’au grand décompte. C’est alors que le spectacle tout en couleurs s’est déployé : le feu d’artifice a illuminé le ciel étoilé et le Village s’est mis à briller.



Une programmation festive



Rappelons que Le Village devient maboule! se tient jusqu'au 17 décembre au Village de Sainte-Thérèse. De nombreuses activités gratuites sont offertes, pour un temps des Fêtes rempli de surprises et de découvertes.



La Maison des métiers d’art se poursuit jusqu’au 10 décembre dans le chaleureux décor de la Maison Lachaîne, alors que le Marché de Noël s’installera à la Place du Village dès le 1er décembre. Jusqu’au 22 décembre, citoyens et visiteurs sont invités à prendre part au concours Sur la trace des lutins, en repérant les lutins dans les commerces participants du Village, pour courir la chance de remporter un prix.



Consultez la programmation complète de l’événement Le Village devient maboule! au www.sainte-therese.ca et suivez la page Facebook de la Ville pour ne rien manquer! #maboule2017