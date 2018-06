Découvrez l'exposition "Retrouver l'équilibre" de Bernard Séguin Poirier

C'est ce mercredi, le 13 juin que s'ouvre l'exposition Retrouver l'équilibre, de l'artiste émailleur Bernard Séguin Poirier, à la salle Pauline-Julien.

Jusqu'au 15 juin, le grand public est invité à découvrir des oeuvres magistrales, plus grandes que nature, conçues par l'artiste reconnu mondialement.

Ses œuvres, au nombre de 98, sont d’une dimension impressionnante. Certaines d’entre elles (4) font plus de huit pieds de hauteur. Il y a trois ans de travail derrière cette exposition. Cette démarche servira de lancement à une tournée qui transportera Séguin Poirier à Montréal, Toronto, Vancouver, New York, San Francisco et en Europe.

Rapporter un Séguin Poirier à la maison

Les 98 tableaux qui composent Retrouver l’équilibre ne sont pas à vendre. Toutefois, il sera possible de repartir avec un Séguin Poirier à la maison en se procurant des produits dérivés sur ceux-ci ainsi que des tableaux de petit, moyen et grand format.

Le grand public sera également invité à expérimenter le médium de l’émail sur cuivre à l’exposition du 13, 14 et 15 juin prochain, car il y aura des ateliers d’émail offerts sur place.

Découvrez ou redécouvrez l'artiste émailleur Bernard Séguin Poirier lors de son exposition Retrouver l'équilibre, présentée les 13, 14 et 15 juin prochains, à la salle Pauline-Julien, du cégep Gérald-Godin.

Pour information : 514 989-1529 ou 450 452-2629, via courriel à l'adresse info@seguinpoirier.com ou visitez : seguinpoirier.com.