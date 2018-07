La Place du Village présente Natalie Choquette en spectacle

Le mardi 10 juillet, à 19 h 30, le Service de la culture et des loisirs de la Ville de Sainte-Thérèse présente le spectacle de Natalie Choquette dans le cadre de la série Place du Village en spectacle.

Tous les spectacles de cette série ont lieu les mardis jusqu’au 31 juillet à la Place du Village située au 6, rue de l’Église, au cœur du quartier historique de Sainte-Thérèse. Apportez votre chaise.

Natalie Choquette est une soprano multilingue pas comme les autres. Depuis plus de trente ans, elle allie à merveille son formidable humour à l’opéra. Douée d’une voix magnifique, elle se glisse dans la peau de divas comiques et excessives, réunissant avec brio le rire et l’émotion. Elle donne au mot « diva » un tout autre sens, contribuant à rendre l’art lyrique plus accessible sans lui faire perdre de son lustre.

Natalie Choquette mène une carrière où les concerts, spectacles et tournées internationales se succèdent prestissimo. Plus de deux millions de spectateurs à travers le monde ont été conquis par cette artiste québécoise unique qui ne cesse d’enchanter tous ses auditoires avec ses fantaisies et sa maîtrise exceptionnelle du chant.

Dans ce spectacle, vous rirez aux larmes et frissonnerez d'émotion! Vous vivrez un éventail complet de sensations! De l'opéra au cabaret avec un pianiste très chouette : C'est ce que vous promet la Choquette!

Animation sur la Place du Village, les mardis de spectacle, dès 18 h 30

Chaque semaine, une activité différente attend les enfants. Le 10 juillet, les enfants confectionneront une jolie marionnette avec des maîtres marionnettistes. Ils pourront ensuite repartir à la maison avec celle-ci…

Ma tente à lire est également de retour tous les mardis. Des animateurs attendent petits et grands pour leur faire découvrir des trésors de livres et des activités thématiques.

Les spectacles sont annulés seulement en cas de pluie persistante ou d’orage. Pour de plus amples renseignements, contactez le Service de la culture et des loisirs au 450 4341440, poste 2301 ou consultez la page Facebook de la Ville de Sainte-Thérèse le jour même.