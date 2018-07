Célébrons la fête nationale Française à Saint-Jérôme le 14 juillet prochain

Les Français sont de plus en plus nombreux dans les Laurentides et ils aiment souligner leur Fête Nationale qui se déroule le 14 juillet. À la base, il y a la boulangerie Deux Gars Dans l'Pétrin, situé au 291 rue Labelle à Saint-Jérôme, qui est un lieu de rassemblement et de convivialité depuis cinq ans. Lionel, le propriétaire, aime partager ce moment festif afin de fêter cette date comme il se doit.

Tout a démarré, il y a 3 ans dans cette boulangerie, puis l’an dernier avec l’aide de Terroir et Découvertes et la Chambre de Commerce de Saint-Jérôme, des producteurs sont venus faire découvrir leurs produits qui possèdent un savoir-faire culinaire Français.

Cette année, la Ville de Saint-Jérôme, la Chambre de Commerce de Saint-Jérôme ainsi que Terroir et Découvertes reviennent en force avec Lionel pour agrandir encore cet évènement et rendre le centre-ville plus vivant le temps de cette journée. Des artisans alimentaires et non alimentaires seront également présents sur le terrain de la rue Labelle en face du pont Castonguay pour vous faire découvrir leurs trésors. Vous pourrez venir y découvrir de bons produits du terroir mais aussi de l’artisanat tel que des bijoux, des peintures et bien d’autres choses.

De plus, le Club Citroën 2CV Québec, le Regroupement des Voitures Européennes Anciennes et le Club d’Importation de Voitures Européennes seront aussi présents pour vous permettre de voir leurs véhicules de collection ayant traversé tant de générations, mais aussi des voitures actuelles.

Il y aura des airs de guinguettes dans la rue avec un duo de chansonniers qui se baladera, pour mettre à l’oreille des musiques du répertoire typiquement Français et vous plonger dans une belle ambiance.

Il y aura également quelques promotions offertes pour l'occasion. Le Resto-Pub le Cerbère de son côté vous offrira des boissons Françaises tel que le Picon Bière, Panaché et Ricard pour satisfaire tous les goûts.

Vous êtes attendu entre 10 h et 16 h, le 14 juillet, dans le centre-ville de Saint-Jérôme.