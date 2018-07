Le groupe Smokin’DeVille sera présent à la Place du Village en spectacle

Le mardi 17 juillet 2018, à 19 h 30, le Service de la culture et des loisirs de la Ville de Sainte-Thérèse présente le spectacle du groupe Smokin’DeVille dans le cadre de la série Place du Village en spectacle. Tous les spectacles de cette série ont lieu les mardis jusqu’au 31 juillet à la Place du Village située au 6, rue de l’Église, au cœur du quartier historique de Sainte-Thérèse. Apportez votre chaise!

Smokin'DeVille fait revivre la musique des fifties avec un rockabilly marginal influencé par la musique surf, swing et rock n' roll de l'époque. À ce savant mélange s'ajoute une énergie festive et rugissante qui ne laisse personne indifférent.

Le groupe est formé de Katrine Pignataro (voix), Henry Wojcik (contrebasse), Christian Lamothe (guitare), Mario Lauzier (saxophone) et Jean-Sébastien Nicol (batterie). Ce sont cinq amoureux de musique vintage qui vous offrent des performances tant colorées qu’inspirées et communiquent d’emblée leur plaisir partagé pour ce style festif. Depuis 2014, Smokin'DeVille parcourt villes et villages à travers le Québec et ne manque pas de faire tourner les têtes à chaque occasion.

Animation sur la Place du Village, les mardis de spectacle, dès 18 h 30

Chaque semaine, une activité différente attend les enfants. Le 17 juillet, les petits se transformeront en chefs cuisiniers le temps d’un atelier de décorations de cupcakes. Vos enfants ont des allergies? Aucun problème, car les cupcakes seront sans allergènes.

Ma tente à lire est également de retour tous les mardis. Des animateurs attendent petits et grands pour leur faire découvrir des trésors de livres et des activités thématiques.

Les spectacles sont annulés seulement en cas de pluie persistante ou d’orage.

Pour de plus amples renseignements, contactez le Service de la culture et des loisirs au 450 4341440, poste 2301 ou consultez la page Facebook de la Ville de Sainte-Thérèse le jour même. Pour la programmation culturelle estivale complète, consultez le www.sainte-therese.ca.