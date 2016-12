Fermeture complète de l’autoroute 50 dans la nuit du 16 au 17 juin

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) informe les usagers de la route que l’autoroute 50 à Lachute et à Mirabel sera fermée complètement entre les km 260 et 279 du 16 juin à 20 h au 17 juin à 5 h. Cette fermeture est nécessaire afin d’effectuer des travaux de marquage de la chaussée. Afin de pallier la situation, des chemins de détour seront mis en place.

En direction est, les usagers devront emprunter la route 329 et la route 158 jusqu’à l’autoroute 15.

En direction ouest, le détour empruntera le chemin Saint-Simon, la route 158 et la route 329.

Le Ministère remercie les usagers du secteur pour leur collaboration. Il est à noter que des travaux d’entretien de structures seront aussi réalisés durant cette fermeture.

De 2016 à 2018, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports investira au total 4,7 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus de 2 100 chantiers seront en activité. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le site Web ou l’application Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation sur place est essentiel.