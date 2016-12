Le service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-filion sensibilise les jeunes à ne pas boire et conduire

À l’approche des bals de finissants, les policiers du Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion sont à effectuer leur tournée annuelle afin de sensibiliser les jeunes à ne pas boire et conduire. « Alcool et volant : le pouvoir de tout changer » : voilà le message qui sera transmis aux jeunes des écoles secondaires du territoire. Parallèlement, plusieurs opérations seront effectuées durant les prochains week-ends afin de contrer l’alcool au volant dans le cadre du programme « Tolérance Zéro ».

Lorsqu’arrive le beau temps, les fêtes estivales et les bals de finissants, les occasions de boire de l’alcool sont nombreuses. Or, il ne faut pas oublier d’adopter un comportement responsable et de prévoir des alternatives pour le retour à la maison afin d’éviter la perte du permis de conduire et les accidents de la route pouvant entre autres occasionner des blessures graves ou des décès.

Il est important de rappeler que la mesure zéro alcool s’applique à tous les conducteurs de 21 ans et moins. Les policiers seront donc bien présents sur les routes et veilleront à l’application du Code de la sécurité routière et du code criminel relativement à la conduite avec les capacités affaiblies.