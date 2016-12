Les policiers demandent l'aide de la population de la Rive-Nord

Le samedi 9 avril 2016 vers 10h40, un homme s’est présenté au Jean-Coutu du secteur La Plaine. Sur place, il va y voler 5 boîtes de conserve.

Il quitte ensuite la pharmacie, en courant, vers le nord.



Description du suspect : Il s’agit d’un homme avec un teint basané et âgé d’environ 35 ans, cheveux noirs. Il mesure environ 1m 65 et au moment des événements, il portait un kangourou foncé avec un débardeur, des espadrilles blanches et des lunettes de soleil noires.

Le service de police intermunicipal de Terrebonne/Ste-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion demande l’assistance de la population afin d’identifier l’homme apparaissant sur les photos. Toute information peut être transmise, et ce en toute confidentialité, en communiquant avec le service de police au 450 471-4121 ou via la ligne « Échec au crime » au numéro 1-800-711-1800 en mentionnant le numéro de dossier TRB-160409-012.