Fermeture complète du pont Canuta à Mirabel les 29 et 30 août

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) informe les usagers de la route que le pont Canuta, situé à sur la montée Saint-Rémi, à la hauteur de la rivière du Nord, à Mirabel, sera complètement fermé les 29 et 30 août, de 7 h à 17 h.

Cette fermeture est nécessaire afin d’effectuer des travaux d’inspection de la structure. La circulation sera rétablie en dehors des heures de travaux.

Afin de pallier cette fermeture, un chemin de détour sera mis en place via les routes 329 et 158.

Le Ministère est conscient des inconvénients occasionnés par cette fermeture de pont et remercie les usagers du secteur pour leur collaboration.

De 2016 à 2018, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports investira au total 4,7 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus de 2 100 chantiers seront en activité. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le site Web ou l’application Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation sur place est essentiel.