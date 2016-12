Réfection des ponts d’étagement de l’autoroute 25, au-dessus de l’autoroute 640 à Terrebonne

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe la population que des fermetures complètes sont prévues à Terrebonne et Mascouche, dans l’échangeur des autoroutes 25 et 640. Ces entraves, qui s’inscrivent dans le cadre des travaux de réfection des parapets des ponts d’étagement de l’autoroute 25, au-dessus de l’autoroute 640, pourraient entraîner certains ralentissements dans le secteur, en particulier le samedi 3 septembre en après-midi.

Gestion de la circulation

Fermeture de la bretelle de l’autoroute 640 est vers l’autoroute 25 nord :

En tout temps, du vendredi 2 septembre à 23 h au lundi 5 septembre à 7 h.

Fermeture de la voie de desserte de l’autoroute 25 nord, à la hauteur de l’autoroute 640, et fermeture de la bretelle de l’autoroute 25 nord vers l’autoroute 640 ouest :

Du vendredi 2 au samedi 3 septembre, de 23 h à 7 h;

Du samedi 3 au dimanche 4 septembre, de 22 h à 8 h;

Du dimanche 4 au lundi 5 septembre, de 22 h à 7 h.

Pour toutes ces fermetures, la circulation sera déviée vers l’autoroute 640 en direction est, le rang Charles-Aubert, puis redirigée vers l’autoroute 640 en direction ouest. Il est également à noter qu’en cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, l’échéancier de ces travaux pourrait être révisé.

Prudence en zone de chantier routier

Les usagers de la route sont invités à respecter les panneaux de signalisation orange, puisque la limite de vitesse est réduite à 70 km/h dans la zone de chantier.



De 2016 à 2018, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports investira au total 4,7 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus de 2 100 chantiers seront en activité. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant la section Mobilité Montréal du site Québec511.info. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.