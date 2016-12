Fermeture complète de l’autoroute 50 à Mirabel

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) informe les usagers de la route que l’autoroute 50 à Mirabel sera fermée complètement entre le km 279 et le km 285, du vendredi 9 septembre à 21 h au samedi 10 septembre à 7 h. Cette fermeture s’inscrit dans le cadre de projet majeur de sécurisation de l’autoroute 50, dans le secteur industriel d’Aéroports de Montréal (ADM).

Le chemin de détour s’effectuera via l’autoroute 15 et la route 158. Il est à noter que durant cette fermeture, l’accès aux entreprises sera permis via les rues Henry Fabre (sortie 288), Service A1 (sortie 285) ou Helen-Bristol.

Soyez assurés que le Ministère est conscient des inconvénients causés par cette fermeture complète, qui sont nécessaires pour la fonctionnalité du réseau routier. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

De 2016 à 2018, le MTMDET investira au total 4,7 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus de 2 100 chantiers seront en activité. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez‑vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation sur place est essentiel.