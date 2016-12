Arrestation d’un suspect d'introductions par effraction

Le mercredi 19 octobre 2016, le S/D Simon Gervais a procédé à l’arrestation d’un individu relativement à des infractions d’introduction par effraction résidentielles et commerciales. Il a également été arrêté pour vol d’un camion et de recel de plus de 5000 $.



Le suspect opérait seul et surtout dans son secteur de résidence. En effet, il profitait de la marche quotidienne de son chien pour repérer les résidences et commerces qui semblaient inoccupés. Par la suite, une fois la nuit tombée, il revenait sur les lieux et faisait alors une introduction par effraction.

Il volait principalement des outils et des articles électroniques. Dans un dossier il a littéralement volé une piscine qui se trouvait dans la cour arrière d’une résidence.

Une perquisition à son domicile a permis de retrouver pour plus de 25 000 $ en biens volés.

Le suspect est Serge Dugas, âgé de 43 ans. Il a comparu détenu au palais de justice de St-Jérôme le 19 octobre en après-midi et il demeure détenu en attendant la suite des procédures. Il doit revenir à la cour le 22 décembre 2016.

Le sujet a des antécédents en semblable matière.

C’est une information reçue du public nous a permis de débloquer dans ces enquêtes et de procéder à son arrestation.

Le service de police intermunicipal de Terrebonne/Ste-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion rappelle à la population que toute information peut être transmise, et ce en toute confidentialité, en communiquant avec le service de police au 450 471-4121 ou via la ligne « Échec au crime » au numéro 1-800-711-1800.