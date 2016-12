Perquisition pour culture de cannabis à Ste-Anne-des-Plaines

Le mercredi 23 novembre 2016, notre escouade des crimes initiés a procédé à l’arrestation de deux personnes suite à une perquisition pour culture de cannabis au 522 Paquette à Ste-Anne-des-Plaines.

Lors de la perquisition, l’occupant des lieux et une femme furent arrêtés. Sur place les policiers ont trouvé, au sous-sol, une plantation de 167 plants de cannabis en début de floraison. Cette plantation était alimentée par une installation électrique trafiquée à même l’installation de la résidence.

Les deux personnes furent transportées à notre centre opérationnel pour y être détenues et rencontrées par les enquêteurs. L’homme est demeuré détenu et il sera accusé, ce 24 novembre 2016, de production de cannabis et de vol d’électricité. Celui-ci n’était pas connu de nos services. Quant à la femme, elle fût libérée par voie de sommation.

Une information reçue du public en avril de cette année nous a permis d’enclencher cette enquête et après plusieurs observations et vérifications, d’obtenir un mandat et de procéder à ces arrestations.

Le service de police intermunicipal de Terrebonne/Ste-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion rappelle à la population que toute information peut être transmise, et ce en toute confidentialité, en communiquant avec le service de police au 450 471-4121 ou via la ligne « Échec au crime » au numéro 1-800-711-1800.