Accident mortel à Mirabel ce matin

Vers 6h30, une collision impliquant deux véhicules sur le chemin St-Simon, près de l’intersection de la route Arthur-Sauvé, dans le secteur Ste-Scholastique à Mirabel, a fait une victime âgée de 29 ans, résidente de St-Colomban, et un blessé, soit un homme de 46 ans de St-Eustache, dont la vie n'est actuellement pas en danger. Les deux personnes ont été transportées par ambulance vers l’hôpital le plus proche. Un périmètre de sécurité est maintenant érigé pour effectuer l’enquête collision. Les enquêteurs du service de police de Mirabel sont sur les lieux pour recueillir les preuves et comprendre les causes de l’accident.

Le chemin St-Simon restera fermé pour les prochaines heures et ce, dans les deux directions. Le ministère des transports est également sur les lieux afin de diriger les automobilistes circulant dans le secteur.

Le service de Police de Mirabel est à la recherche de témoins de l’accident. Ils peuvent nous contacter au 450-475-7708 ou par la ligne 450-475-info (4636)