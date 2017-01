Introduction par effraction à Saint-Colomban

Le 12 Décembre 2016 à St-Colomban vers 14h30, un suspect arrive avec une automobile Chevrolet 4 portes bleu récente 2013, stationne dans l’entrée et se rend à la porte de la maison avec une mallette et un pied de biche. Il force la porte principale et entre pour y voler des bijoux et de l’argent puis marche tranquillement vers l’automobile pour quitter rapidement avec le véhicule.

Le service de police de Mirabel demande l’aide du public pour retracer un ou des suspects reliés à l’évènement mentionné ci-haut. Toutes informations reçues seront traitées confidentiellement au téléphone suivant 450-475-7708 ou par le 450-475-info (4636).