Invitation à soumissionner

François Forget, notaire et personne désignée par le tribunal, donne avis qu'il devra procéder à la vente sous contrôle de justice de l'immeuble qui sera vendu sans aucune garantie, aux risques et périls de l'acquéreur, à l’exclusion de tout équipement, soit :

le lot numéro 4 610 621 du cadastre du Québec, avec bâtisse(s) portant le numéro 18300, rue J.A. Bombardier à Mirabel (Qc) J7J 0H5.



Une trousse d’information sera remise lors de la visite qui se déroulera le :

jeudi 2 février 2017 de 13h à 17h sur les lieux mêmes de l’immeuble.

Au besoin, communiquez avec M. Réjean Lavallée au 450 491-5111.



La personne désignée n'est tenue d'accepter aucune offre d'achat reçue suite à la publication de cet avis.

Un dépôt sans condition, payable par traite bancaire à l’ordre de « François Forget, notaire, en fidéicommis », représentant 5 % du prix offert est exigé lors du dépôt de l'offre d'achat, sous pli cacheté, au plus tard le jeudi 16 février 2017 à midi,

à l'attention de :

Me François Forget, notaire

NOTAIRE-DIRECT INC.

3750, Crémazie Est - Bureau 425

Montréal (Québec) H2A 1B6.



L'ouverture des soumissions aura lieu, à huis clos, le jeudi 16 février 2017 à 14h00 au bureau de Me François Forget, notaire.