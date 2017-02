Respectez la signalisation spécifique en période hivernale

Une opération de chargement et de transport de la neige est présentement en cours et la Ville de Sainte-Thérèse invite les citoyens à faire équipe avec les employés municipaux en respectant la signalisation spécifique concernant le stationnement sur rue pendant cette dernière. Compte tenu des chutes de neiges récentes, l’opération sur notre territoire pourrait durer un peu plus de 4 jours.



En respectant l’interdiction de stationnement sur les voies publiques en vigueur jusqu’au 15 mars de minuit à 7 h, dans les stationnements publics de minuit à 6 h, de même que la signalisation temporaire installée lors d’opération de déneigement et de ramassage de la neige, les automobilistes contribuent à rendre les rues de la ville bien déneigées et sécuritaires.



Des alternatives Le stationnement de nuit est permis en mode alternatif sur certaines rues de la ville et des cases de stationnement dans les parcs et certains stationnements municipaux permettent également le stationnement de nuit en hiver. Consulter la section Déneigement pour tous les détails.



La Ville fait tout en son pouvoir pour accélérer le processus de déneigement. Toutefois, les opérations ne peuvent être annoncées à l’avance en raison du caractère imprévisible de la météo hivernale. Soyez toutefois assurés que la sécurité demeure notre priorité!