Tentative de meurtre à Terrebonne

Mardi 21 février vers 20h30, le service de police intermunicipal de Terrebonne/ Sainte-Anne-des-Plaines/ Bois-des-Filion a reçu un appel d’une personne mentionnant avoir entendu des coups de feu à l’extérieur du restaurant Houston de la montée des Pionniers à Terrebonne.

Sur les lieux, les policiers ont localisé un homme de 47 ans présentant une blessure par balle à un bras. Ce dernier a été rapidement conduit à l’hôpital par ambulance pour y être soigné.

Un suspect aurait quitté les lieux et n’a pas été localisé pour l’instant. Il s’agirait d’un homme de race noire vêtu d’un manteau d’hiver noir.



Les enquêteurs et techniciens en identité judiciaire du service de police se sont rendus sur place afin d’établir les circonstances de l’événement et rencontrer plusieurs témoins qui étaient présents.

La victime, un homme dans la quarantaine, a subi des blessures sérieuses, mais on ne craint pas pour sa vie. Il est connue du milieu policier et collabore peu avec les enquêteurs.

Selon les premiers éléments d’enquête, il s’agirait d’évènements liés au crime organisé.

L’enquête se poursuit.